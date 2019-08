PiS uderza w Neumanna i przypomina o aferach

W minionym tygodniu CBA poinformowało o złożeniu zawiadomienia do prokuratury po kontroli oświadczeń majątkowych posła PO-KO Sławomira Neumanna. Sprawa dotyczy m.in. 88 tys., które w 2015 roku Sławomir Neumann "wpłacił gotówką na swoje konto lub gotówką spłacając karty kredytowe i kredyty".

– Przypominam, że to ten sam rok, w którym Neumann jako wiceminister zdrowia podjął działania, które skończyły się zarzutami prokuratorskimi za nielegalne sprzyjanie jednej z prywatnych klinik. Jak to jest możliwe, że na koniec grudnia deklaruje że razem z żoną mają 20 tys., po czym po dwóch dniach żona kupuje samochód za 50 tys. i ten samochód nie zostaje zresztą wpisany do oświadczenia majątkowego. Jakie to ważne związane z pełnieniem mandatu posła przedmioty kupował w grudniu przed świętami w perfumeriach czy galeriach alkoholi, płacąc za to pieniędzmi z konta poselskiego, z konta na działalność poselską, na biuro poselskie? Czy te pieniądze zostaną polskim podatnikom oddane? – mówił wczoraj w Sejmie Marcin Horała z PiS.

Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało spot wyborczy, w którym zwraca uwagę na problemy Sławomira Neumanna z Platformy Obywatelskiej. W nagraniu mowa jest m.in. o "daleko idących nieprawidłowościach w sprawach majątkowych” przewodniczącego klubu PO-KO.