el. LE: Legia Warszawa awansowała do IV rundy

W pierwszym meczu był bezbramkowy remis. Pierwszego gola dla Legii Warszawa w 29. minucie strzelił obrońca Paweł Stolarski. Wynik meczu w 51. minucie ustalił gruziński pomocnik Legii Walerian Gwilia.

– Bardzo dużo ludzi w Polsce pamięta bowiem, co było 100 lat temu, a nie pamięta tego, co było wczoraj. A wczoraj, czyli rok i dwa lata temu na tym etapie nie dawaliśmy rady. Teraz daliśmy. Czy jestem zadowolony? Jestem bardzo zadowolony. Uważam, że przejść kolejną rundę, wygrać spotkanie w takich warunkach, to nie lada wyczyn – powiedział Aleksandar Vuković, trener Legii Warszawa.

Kolejnym przeciwnikiem wicemistrzów Polski będzie duńskie Midtjylland lub szkockie Glasgow Rangers (wynik pierwszego meczu 2:4). W niedzielę Legia zagra u siebie z Zagłębiem Lubin (godz. 17.30).