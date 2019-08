Święto Wojska Polskiego. Prezydent wręczył nominacje generalskie

Na stopień generała dywizji awansowani zostali: generał brygady Sławomir Kowalski – Dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowódca Komponentu Lądowego oraz generał brygady Krzysztof Radomski – Dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej.

Na stopień generała brygady mianowani zostali: pułkownik Artur Jakubczyk – Zastępca Dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz pułkownik Krzysztof Walczak – Dowódca 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Z kolei na stopień kontradmirała mianowany został komandor Piotr Nieć – Dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

– Nominacja generalska to wielkie zobowiązanie. Oczekuje tego, że będziecie służyć Polsce z jeszcze większymi siłami. Oznacza to służbę, która niesie za sobą ryzyko dla życia i zdrowia. Taki jest jednak wybór żołnierza – mówił prezydent, zwracając się do awansowanych oficerów.

Andrzej Duda stwierdził też, że "pojawiły się plotki związane z trwającą kampanią wyborczą o tym, że mają być obniżane emerytury żołnierzy". – Jest to absolutna nieprawda. Nigdy nie podpiszę ustawy, która będzie godziła w uposażenia tych, którzy służyli Polsce – oświadczył.

