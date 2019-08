Skandal na gejowskiej imprezie w Poznaniu. Jaśkowiak: To jawne nawoływanie do przemocy

Podczas zeszłotygodniowej gejowskiej imprezy, która odbyła się w poznańskim klubie Punto doszło do skandalu. Na zdjęciach opublikowanych na Facebooku PrideNews.pl widzimy jak jeden z jej uczestników określający się jako „Drag Queen Mariolkaa Rebell” trzyma w ręce dmuchaną lalkę ze zdjęciem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i imituje poderżnięcie jej gardła. Na koszulce mężczyny widać czerwone plamy, które mają przypominać ślady krwi.

Do sprawy odniósł się na jednym z portali społecznościowych prezydent Poznania. "Ten incydent nie ma nic wspólnego ze sztuką czy wolnością artystycznego wyrazu. Niestety, wpisuje się w klimat politycznych aktów zgonu wystawionych przez "Młodzież Wszechpolską". To nie happeningi, tylko jawne nawoływanie do przemocy" – napisał Jacek Jaśkowiak. Prezydent Poznania wyraził nadzieję, że sprawą zajmą się odpowiednie organy ścigania.