Sawicki: PiS próbuje robić wrażenie jakoby w 2019 r. przyłączył Śląsk do Polski

Dziś odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. W tym roku defilada odbyła się wyjątkowo nie w Warszawie, lecz w Katowicach, a to z racji 100. rocznicy wybuchu pierwszego powstania śląskiego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. W przemarszu wzięło udział 2600 żołnierzy i 185 jednostek sprzętu wojskowego. Nad miastem przeleciało zaś 60 statków powietrznych. Oprócz żołnierzy Wojska Polskiego i armii sojuszniczych, do udziału w defiladzie zostali zaproszeni także śląscy górnicy.

Organizację defilady w Katowicach skrytykowali na antenie Polsat News Marcin Kierwiński z PO i Marek Swicki z PSL. Pierwszy z nich zarzucił Prawu i Sprawiedliwości sprowadzone Wojska Polskiego "do roli narzędzia do przeprowadzenia defilady" – Jest rzeczą oczywistą, że ta defilada zrobiona została dlatego, że w Katowicach "jedynką" PiS do jesiennych wyborów jest Mateusz Morawiecki i to element kampanii wyborczej – ocenił polityk.

Z kolei Marek Sawicki stwierdził, że "PiS próbuje robić wrażenie jakoby w 2019 r. przyłączył Śląsk do Polski i dlatego robi tam defiladę. – Mieliśmy do czynienia z elementami wiecu wyborczego – mówił polityk. Jak dodał, nie przypomina sobie, aby kiedykolwiek na uroczystościach związanych z rocznicą Bitwy Warszawskiej przemawiał premier.