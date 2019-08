Baranowska: Wolta Kowala. O tym w "Do Rzeczy"

"Najważniejsze jest to, by także Polki i Polacy o centrowych poglądach mieli wybór. Rządy PiS to nie jest prawica, to rządy ciągłej rewolucji. Jeśli ktoś jej nie chce, to powinien mieć inny wybór, co w tym złego” – tak powody swojej decyzji Paweł Kowal tłumaczył w 'Rzeczpospolitej'. Mało kto jednak spodziewał się, że przez ten 'inny wybór' Paweł Kowal może mieć na myśli akurat Platformę Obywatelską (która stanowi trzon Koalicji), tę samą, którą przez większość swojego politycznego życia krytykował i zwalczał. I tę samą, która latami zwalczała śp. Lecha Kaczyńskiego, którego Kowal był 'politycznym dzieckiem'" – czytamy w artykule Kamili Baranowskiej.

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Internetowi giganci mogą wpływać na wybory i pozostają poza kontrolą państw. Czy masowe usuwanie z sieci prawicy to przedsmak tego, co może się stać za chwilę? – zastanawia się Rafał A. Ziemkiewicz w artykule "Operacja «Internet»".

– Gdyby pozycję Google i Facebooka przełożyć na warunki konkretnego kraju, zajęłyby się nimi urzędy antymonopolowe – pisze Łukasz Warzecha w tekście "Wirtualna władza w realu".

W tygodniku ponadto:

Niemal wszyscy amerykańscy senatorowie podpisali się pod listem do sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo, domagając się wywarcia nacisku na Polskę w sprawie restytucji mienia pożydowskiego – zauważa Wojciech Wybranowski w artykule "Senatorów wojna z Polską".

– Nowy film Quentina Tarantino to jego najambitniejsze dzieło. Sen o Hollywood, który zamienia się w wyznanie wiary w możliwości kina – pisze Piotr Gociek w tekście "Pieśń miłości i zbrodni".

– Trwa wojna kulturowa, ideologiczna agresja LGBTQ się nasila, tymczasem rząd usiłuje być arbitrem między sponsorowanym przez globalistów objazdowym cyrkiem Sorosa a obrońcami polskiej tożsamości – przekonuje Waldemar Żyszkiewicz w artykule "Najazd LGBTQ".

– Autorzy „Dużego Formatu” stwarzają wrażenie, że podstawą werbunku ks. Henryka Jankowskiego przez SB były kwestie obyczajowe – zauważa Grzegorz Majchrzak w tekście "Anatomia manipulacji".

– Marazm dwudziestolecia rządów Putina rozświetlił bunt mający – przynajmniej na pierwszy rzut oka – cechy autentyzmu. Czy to wiele? – zastanawia się Gabriel Michalik w artykule "Kto pożre dzieci rewolucji?".

– W ramach stałej opłaty można nie tylko oglądać nieograniczoną liczbę seriali, czytać książki bez limitu czy bez przerwy słuchać ulubionej muzyki. Różnego rodzaju abonamenty pozwalają też na miesięczne rozliczenie za użytkowanie samochodu, samolotu, a nawet luksusowych hoteli i rezydencji – zauważa Jacek Przybylski w artykule "Abonament na życie".

– Do polskiej drużyny mistrzów świata dołączył najlepszy siatkarz globu, a tej historii mogłoby nie być, gdyby na Kubie nie zwyciężyła rewolucja – pisze Łukasz Majchrzyk w tekście "Najlepszy gra już z nami".