GIS alarmuje: Groźna bakteria w serze żółtym. Chodzi o popularną markę

Ostrzeżenie GIS dotyczy sera żółtego Gouda marki Ryki (135 g, numer partii: 290351, termin spożycia: 6.09.2019). Spółdzielnia Mleczarska Ryki wycofuje już wadliwą serię produktu ze sklepów.

Według danych Inspektoratu, w zbadanym przez władze kanadyjskie produkcie wykryto obecność bakterii listeria monocytogenes, której spożycie może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Sanepid informuje, że Inspekcja Weterynaryjna prowadzi już postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Zanieczyszczona partia sera trafiła na rynek Kanady oraz do sklepów w Polsce.

W razie zakupienia paczki sera z wadliwej serii należy wyrzucić cały produkt do śmieci, bądź zwrócić go do sklepu, w którym został nabyty. "W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem, należy skontaktować się z lekarzem" – dodaje GIS w komunikacie.