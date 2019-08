Nergal wyrzucony z siłowni chrześcijańskiego stowarzyszenia YMCA. Wszystko przez koszulkę?

Zespół Nergala, Behemoth, podróżuje właśnie po Stanach Zjednoczonych w ramach trasy koncertowej z kapelą Slipknot. W trakcie trasy muzyk udał się do siłowni prowadzonej przez chrześcijańskie stowarzyszenie YMCA (Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej). Organizacja prowadzi nie tylko siłownie, ale i centra kultury w ponad 130 krajach i propaguje wartości chrześcijańskie.

Nergal postanowił poćwiczyć w koszulce black metalowego zespołu Darkthrone. To nie spodobało się obsłudze siłowni. Zapytany przez pracowników YMCA, czy wierzy w Jezusa Chrystusa, Darski zaprzeczył. – Nie pozwolili nam tam ćwiczyć – skarży się artysta w filmie opublikowanym na Instagramie.

"Jezus! To oznacza wojnę, stary! Możecie cenzorować moją sztukę, ciągać mnie po sądach, prosić swoich synów do bojkotowania koncertów Behemotha... ale odp***rz się od mojego treningu!" – napisał na Instagramie muzyk. W zamieszczonym filmiku odniósł się do swojej koszulki, która była powodem zamieszania. – (Darkthrone) To norweski black metal, najbardziej przyjazna muzyka na świecie, a oni mieli z nią problemy. To głupie – ocenił Nergal.