Mucha o niedemokratycznych wyborach. Cięta riposta Pawłowicz

Dyskusja z udziałem posłanki PO Joanny Muchy i posłanki PiS Krystyny Pawłowicz rozgorzała pod linkiem do tekstu o Lechu Wałęsie. Artykuł w serwisie wpolityce.pl poświęcony był wypowiedzi byłego prezydenta, który straszył wojną domową, jeśli PiS nie zostanie „odsunięty od władzy”. Komentując wypowiedź Wałęsy, posłanka PiS Krystyna Pawłowicz zwróciła się do byłego prezydenta z pytaniem, dlaczego jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra jesienne wybory, ma dojść do „wojny”?

„Dlaczego przegrana mniejszość niepogodzona z wynikami także jesiennych wyborów miałaby zabijać wyborców PiS ? Za co? A jeśli zyskamy większość konstytucyjną, przeżyje to pan?” – pytała Pawłowicz. Na wpis posłanki PiS odpowiedziała była minister sportu Joanna Mucha, która poszła dalej niż były prezydent, określając jesienne wybory jako niedemokratyczne.

„Demokratyczne wybory są wtedy, gdy wszystkie partie i wszyscy politycy mają równe szanse. Zawłaszczenie przez Was mediów publicznych to przechylenie boiska na Waszą stronę. Te wybory nie będą już w pełni demokratyczne. Będą już bardziej »wschodnie«. Ale – mam nadzieję – wygramy mimo to!” – napisała Mucha.

Na wpis posłanki opozycji zareagowała Pawłowicz, która poprosiła Muchę o konkretne przykłady przejawów braku demokracji w działaniach PiS.

„Demokracja dot. swobody wyboru przez wyborców, a nie partie i polityków” – podkreśliła Pawłowicz. „Tylko publiczna telewizja »sprzyja« Polakom, reszta wspiera antypolską opozycję. A dlaczego wybory w X nie będą demokratyczne, a »wschodnie«...? Proszę o konkretne argumenty. Wybory organizuje lokalna administracja, wygracie jak sfałszujecie” – dodaje posłanka. Na pytanie posłanki PiS Joanna Mucha już nie odpowiedziała.

Zgodnie z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy wybory parlamentarne odbędą się 13 października 2019 r.