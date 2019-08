"Fundują nam kampanię fake newsów". PiS apeluje do opozycji

Wicepremier Jacek Sasin i zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel mówili podczas konferencji prasowej o fake newsach, którymi posługuje się opozycja, aby uderzyć w partię rządzącą.

Jako przykład Sasin i Fogiel pokazali zdjęcie udostępniane przez wielu polityków opozycji, które miało uderzyć w prezydenta Andrzeja Dudę i PiS. – Opozycja, a przede wszystkim PO, funduje nam, ale przede wszystkim Polakom funduje kampanię, która ma być kampanię fake newsów, fałszywych informacji, dyskusji o faktach, które nie miały miejsca, które wykrzywiają rzeczywistość – mówił Sasin.

– Widzicie państwo zdjęcie, które w ostatnich dniach robiło karierę w sieci, właśnie dzięki działaniom politykom opozycji, PO. Zdjęcie które ma podtrzymać fałszywą tezę, fałszywy obraz rozpowszechniany przez polityków PO, które ma uderzać i poniżać prezydenta RP, które jest fałszywą ilustracją do tej tezy, którą politycy PO przedstawiają – tłumaczył dalej wicepremier.

– Politycy PO, poseł Tomczyk oraz następnie inni, którzy to zdjęcie przekazywali dalej, próbowali powiedzieć Polakom że tak wyglądało układanie kwiatów, składanie wieńców podczas obchodów święta Wojska Polskiego 15 sierpnia. Świadomie wprowadzając Polaków w błąd, bo przecież natychmiast byliśmy w stanie stwierdzić, że ta sytuacja miała miejsca kiedy indziej, w innej sytuacji. Dotyczyła składania kwiatów podczas uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej śp. Lechowi Kaczyńskiemu w gmachu Sejmu RP. Tak jak przy różnych tego typu uroczystościach, ta precedencja składania kwiatów wygląda zupełnie inaczej – dodał Sasin.

Jak tłumaczył dalej wicepremier, politycy PO nie przeprosili za wprowadzanie internautów w błąd. – Bardzo źle się stało, że politycy PO nie potrafili przeprosić za ten atak, który myślę w tym dniu szczególnie zbulwersował i obraził bardzo wielu Polaków – dodał wicepremier.

– Apelujemy do przewodniczącego Schetyny, żeby nie używać takich brudnych metod w kampanii wyborczej. Jeżeli nie ma tej świadomości, co robią jego ludzie, platformerscy cyberkowboje, to niech się tym zainteresuje i niech ich powstrzyma – stwierdził Fogiel.