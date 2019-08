Konwencja PSL-Kukiz'15. Kosiniak-Kamysz: Niech się śmieją, ale niech się boją też

Dzisiaj podczas konwencji w Płocku porozumienie Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz'15 ogłasza swoje „jedynki” na listach wyborczych.

Konwencję otworzył lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, którego powitały gromkie brawa i działacze skandujący: „Władek”. Kosiniak-Kamysz podziękował za gorące powitanie i stwierdził: „Tutaj nie jest najważniejszy Władek, czy Paweł, czy Ela, ale tutaj najważniejsza jest Polska”. – Wszędzie gdzie są ludzie dobrej woli, gdzie są nasi rodacy, tam jest Polska (…) jesteśmy wspólnotą i chcemy ją wzmacniać – mówił lider PSL.

– Idziemy znowu do wyborów, wspólnie do bitwy o lepszą Polskę, idziemy wspólnie jako Koalicja Polska – podkreślał Kosiniak-Kamysz.

– Wielu próbuje dzisiaj nas opluć i zabrać nam prawo do samostanowienia, ale my dzisiaj nie jesteśmy „anty”. Nie jesteśmy antypisem, nie jesteśmy antyopozycją. My nie jesteśmy przeciwko komuś, tylko za silną Polską, dla wszystkich, za sprawiedliwą, demokratyczną Polską. Niech się śmieją, ale niech się też boją – mówił dalej polityk. – Polska nie jest skazana na mniejsze zło, w tych wyborach będzie można wybrać większe dobro – dodał Kosiniak-Kamysz.