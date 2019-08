Kukiz: Mogliśmy pójść drogą na skróty, zapakowalibyśmy się do Sejmu. Nie to jednak chodzi

– Kiedy w 2015r. startowałem w wyborach do Sejmu, przysięgałem że nigdy nie zdradzę naszych ideałów. Zrobię wszystko, by każdy mógł startować do Sejmu, że będzie Dzień Referendalny – mówił Paweł Kukiz, podczas konwencji PSL w Płocku. – Dzięki temu każdy obywatel będzie mógł powiedzieć władzy „stop” albo „szybciej” – dodał Kukiz.

Dalej polityk podkreślał, że nie złamał swoich obietnic i wciąż walczy właśnie o dzień referendalny, obniżenie podatków i JOW-y.

– Mogliśmy pójść drogą na skróty. Poszlibyśmy z PiS-em, a PSL z Platformą. W ten sposób zapakowalibyśmy się do Sejmu. Nie o to jednak chodzi. Trzeba wybrać nową drogę – centrum i dialogu – mówił dalej Kukiz.

– Celujemy w dwucyfrowy wynik wyborczy, celujemy w to, żeby po wyborach być języczkiem u wagi i decydować, kto będzie rządził. A będzie rządził ten, kto będzie pracował dla obywateli, a nie będzie ich panem – tłumaczył polityk.