"Proszę nie pisz w nocy nic o mnie". Kukiz zarzuca Rzepeckiemu kłamstwo, ten ripostuje

Poseł Kukiz'15 Łukasz Rzepecki poinformował wczoraj nie wystartuje z listy Koalicji Polskiej w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Polityk otrzymał propozycję pierwszego miejsca w okręgu konińskim. – Do Sejmu dostałem się z okręgu sieradzkiego, to jest zupełnie inne województwo, a w postulatach Kukiz’15 ma wpisane JOW-y. Co ja miałem powiedzieć ludziom w Koninie? – pytał.

Na decyzję Rzepeckiego zareagował już Paweł Kukiz, który skomentował na Facebooku jeden z wpisów parlamentarzysty. " Jeszcze dzis rano (o 09:58) Łukasz dzwonił do mnie z pytaniem, czy jedynka w Koninie jest aktualna. Że skoro nie jedynka w Sieradzu to niech bedzie Konin. Odpowiedziałem, ze juz aktualna nie jest. Po tej informacji zrobił konferencje i swój wpis. Mam sms-y gdzie raz pisze, że decyduje się na Konin a potem, że nie chce Konina tylko jedynke w Sieradzu. A tak poza wszystkim - cała ta sytuacja to kolejny dowód, że obecna ordynacja wyborcza jest chora! Ludzie powinni startowac ze swojego okregu z imienia i nazwiska a nie z jakis partyjnych list z "gwarantujacymi wejscie do Sejmu jedynkami"! Wyborca powinien decydowac, kto w tym Sejmie sie znajdzie a nie szef partii! Po prostu - jak w Anglii- do sejmu wchodzi ta osoba która dostała w swoim okregu najwiecej głosów. Proste?" – napisał.

"Pawle, nie masz racji na temat Konina. Nigdy nie chciałem startować z okręgu konińskiego i o to nie zabiegałem. Chciałem ponownie wystartować z Sierdza, żeby wyborcy mojego okręgu mogli ocenić moją pracę. Dlatego ten okręg był dla mnie priorytetem.Kończąc temat mojej decyzji o rezygnacji ze startu w wyborach. Nie mam w zwyczaju ujawniać prywatnej korespondencji nawet, żeby zaprzeczyć kłamstwu.Wiem, że jak jutro wstanę rano to będę mógł spojrzeć w lustro. Będę mógł także bez wystydu rozmawiać z moimi Wyborcami. Nie zawiodłem Ich i nie oszukałem. Tego samego życzę wszystkim, którzy dzisiaj odsądzają mnie od czci i wiary. Wiem, że niektórzy będą mieli z tym problem. Paweł, mimo wszystko szanuje Cie i mam nadzieję, że tak zostanie. P.S. Mając w pamięci Twoje wpisy o pośle Marku Jakubiaku, bardzo Cię proszę nie pisz w nocy nic o mnie. Nie martwię się o siebie ale o Waszą kampanię i Wasz wynik" – odpowiedział Kukizowi Łukasz Rzepecki.