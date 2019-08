Lubelski ksiądz ukarany suspensą. "Jestem LGBT"

Przypomnijmy, że niedawno Łukasz Kachnowicz ogłosił na Facebooku rezygnację z kapłaństwa. Swojemu biskupowi napisał, że jest gejem. "Życie w ciągłym wyparciu prowadzi do opłakanych skutków, które mogą krzywdzić także ludzi dookoła. Depresja, sięganie po alkohol, który odbiera rozum. Nie mogłem juz tak żyć, bo zacząłem się bać swojego życia" – napisał na Facebooku.

W czerwcu Łukasz Kachnowicz poinformował, że przez rok nie będzie wykonywał czynności kapłańskich i udaje się na urlop. Kilka dni temu rzecznik Archidiecezji Lubelskiej ks. Adam Jaszcz oświadczył, że abp Stanisław Budzik podjął kroki prawne wobec Kachnowicza. Było to upomnienie kanoniczne, wzywające do pokuty i wyznaczające czas na powrót do diecezji. Ks. Jaszcz zapowiedział też, że następnym krokiem będzie nałożenie kary suspensy. Tak też się stało.