Kulminacja uroczystości w Kalwarii Zebrzydowskiej

Pakt senacki staje się faktem. "Nasza determinacja przyniosła efekty"

Lewica oraz Koalicja Obywatelska doszły do porozumienia ws. tzw. paktu senackiego, który zakłada, że opozycyjne partie nie będą wystawiały przeciwko sobie kandydatów w wyborach do Senatu. "Mamy dla Was dobrą wiadomość! Nasza determinacja...