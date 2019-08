Morawiecki: Potrafimy realizować interesy Polski w UE, czasem mocno postawić na swoim

– Potrzebujemy Stalowej Woli, do przebijania dalej szklanych sufitów niemożności, które krępowały nas w czasach III RP. Witamy i prosimy o stalową wolę, deklarujemy ją też – mówił szef rządu.

– Bo te cztery lata naszej pracy, w demokracji to moment, w którym ludzie pytają: Jak się żyło cztery lata temu i teraz. Czy teraz żyję się lepiej – mówił Morawiecki. – Czy cztery lata temu było łatwiej znaleźć pracę czy teraz – pytał dalej premier, a zebrani na pikniku ludzie krzyczeli w odpowiedzi: "teraz".

– Przez blisko 30 lat, elity przekonywały nas, że to co nam się przydarzyło, państwo w taki sposób skonstruowane, to jest najlepsze co mogło nam się przytrafić i nic lepszego nam się nie trafi. Tak nas przekonywano do 2015 roku, a my myślimy, że Polska może być lepsza. Myślimy, że naszym obowiązkiem jest rok po roku, kadencja po kadencji, aby Polska stawał się coraz lepsza – tłumaczył Morawiecki.

– PiS chce być partią polskiego dobrobytu, dla polskich rodzi. To jest podstawa naszego programu w kolejnych latach i jeśli Polacy nam zaufają, to to będzie dalej podstawą naszego programu – dodał Morawiecki.

Czytaj także:

Kaczyński o LGBT: Chcą wedrzeć się do szkół i naszego życia. To trzeba odeprzećCzytaj także:

Ponad 200 lotów i 300 spotkań. CIR o aktywności Mateusza Morawieckiego