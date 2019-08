"Postawienie tamy lewackiej agresji obyczajowej". Pawłowicz zagrzewa PiS do walki

„PAMIĘTAJMY! TYLKO 100% MOBILIZACJA 13 X może dać Polsce i Polakom szansę na kontynuację Dobrej Dobrej Zmiany, konieczną ZMIANĘ KONSTYTUCJI i postawienie tamy lewackiej agresji obyczajowej” – apeluje na Twitterze Krystyna Pawłowicz.

"Musimy gonić Europę Zachodnią"

Prezes PiS zapowiedział w Stalowej Woli, że jest to ostatni piknik rodzinny, który organizuje partia rządząca. - Wszędzie było podobnie, wszędzie było radośnie. Wszędzie ludzie mówili, że jest zmiana, że się poprawiło. Nie mówimy o tym, że już wszystko zakończone. Musimy gonić Europę Zachodnią. Ale jest lepiej, okazało się, że można – stwierdził.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że PiS "pokazał, że można”. – Pokazaliśmy, że nie ma barier, których nie można przekroczyć. To dobre doświadczenie. Drugie doświadczenie dobre dla polskiej demokracji to to, że można dotrzymać słowa, że władza może być wiarygodna. Powiedzieliśmy i w ogromnej większości to wykonaliśmy. Uczyniliśmy polską demokrację realną. Polacy zdecydowali, że chcą tego programu, który przedstawiliśmy i został zrealizowany – mówił.

