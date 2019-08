Pogoda na poniedziałek: Upał i burze

Pogodnie i bez upadów będzie dzisiaj na Podkarpaciu, gdzie na termometrach zobaczymy 32 stopnie, a także na Wybrzeżu i Pomorzu, z tym że tam temperatura będzie o kilka stopni niższa niż na południu kraju.

Burze mogą występować w pasie od Warmii i Mazur, przez centrum, aż po Śląsk. Lokalnie mogą być gwałtowne – z porywistym wiatrem i ulewnym deszczem.

W Warszawie będzie 30 stopni Celsjusza, nieco chłodniej na zachodzie – w Szczecinie 25, a w Zielonej Górze 28 stopni.

We wtorek pogoda się uspokoi. Synoptycy prognozują mniej burz i jedynie przelotny deszcz. Temperatura od 23 do 30 stopni. Ochłodzenie przyjdzie do Polski w środę.