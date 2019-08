Niecodzienna sytuacja w programie TVP Info. "Składam rezygnację na ręce pani poseł"

Uczestnik debaty odniósł się do Agnieszki Ścigaj, która była jednym z głównych gości programu. Zarzucił posłance, że Kukiz'15 nie spełniło swojej ważnej obietnicy. – Wstąpiłem na początku kadencji do Kukiz'15 z zamiarem, że przyczynie się do złożenia projektu ustawy o jednomandatowych okręgach wyborczych. Nie zrobiliście tego, mimo że obiecaliście – mówił gość programu. Jak dodał, sama poseł Ścigaj zobowiązała się do złożenia owego projektu.

– Rozmawiałem z panią podczas konferencji w Sejmie i obiecała mi pani, że to zrobi – stwierdził.

Były już członek Kukiz'15 krytycznie ocenił również koalicję ruchu z Polskim Stronnictwem Ludowym. Określił sojusz jako "niewiarygodny".

Do słów i zarzutów uczestnika programu odniosła się sama Agnieszka Ścigaj. – Żeby wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze, to trzeba zmienić konstytucję. Będziemy o tym cały czas mówić, nawet jeśli będziemy połączeni z PSL-em – zapowiedziała.