Rząd wprowadza zmiany w alimentach. Dotyczą tysięcy dzieci

Nawet 60 tysięcy dzieci skorzysta na podniesieniu progu uprawniającego do pomocy z Funduszu Alimentacyjnego. Kryterium to zostało podniesione po raz pierwszy od 12 lat - donosi "Fakt". Jak dodaje tabloid, to na razie jedyna planowana zmiana, bo kolejny projekt podnoszący próg został zablokowany w rządzie.

W Polsce około miliona dzieci nie dostaje zasądzonych alimentów. Według danych Biura Informacji Kredytowej, tylko w zeszłym roku długi wobec dzieci skoczyły o milion złotych i sięgają w tym momencie aż 12 miliardów złotych. Jak wskazuje "Fakt", komornicy, prokuratorzy i sądy często nie potrafią wyegzekwować płatności alimentów od uchylających się od tego rodziców. W sytuacji, gdy rodzic nie chce płacić alimentów, drugi rodzic może zwrócić się o pomoc do Funduszu Alimentacyjnego. Obecnie, jeżeli dochody rodziny nie przekraczają 750 złotych na osobę, można otrzymać 500 złotych świadczenia. To właśnie ten próg dochodowy zostanie podwyższony z 750 do 800 złotych. Jak zauważa "Fakt", była minister rodziny i polityki społecznej Elżbieta Rafalska planowała ponownie podnieść próg w Funduszu Alimentacyjnym o kolejne 100 złotych (do 900 zł). Prace nad projektem zostały jednak wstrzymane. Rodzice, jak informuje dziennik, domagają się zmian w Funduszu Alimentacyjnym i całkowitego zniesienia progu dochodowego, ale także poprawienia ściągalności zaległych alimentów. – Samotni rodzice nie powinni być karani za to, że państwo nieskutecznie ściąga alimenty – mówi Faktowi Iwona Janeczek wiceszefowa Stowarzyszenia dla Naszych Dzieci zrzeszającego samotnych rodziców. Innym rozwiązaniem mogłoby być ustalenie kryterium dochodowego tak, by wypłata z Funduszu była uzależniona od minimalnej płacy. Jak wskazują rodzice, bez tych zmian tysiące dzieci mogą zostać pozbawione wsparcia z Funduszu, bo płace stale rosną. Czytaj także:

