Nurowska: Dostałam propozycję startu do Senatu

"Drodzy Przyjaciele, otrzymałam propozycję startu w wyborach do Senatu. Co Wy o tym myślicie?" – napisała na Facebooku Maria Nurowska.

Która formacja zaproponowała Marii Nurowskiej miejsce na liście do Senatu? Tego na 100 proc. nie wiadomo, jednak z wpisu pisarki można wywnioskować, że chodzi o PO-KO. Internauci pytają z jakiego ugrupowania pisarka dostała propozycję. Stwierdziła tylko, że „z jedynego, które w moim przypadku wchodzi w grę!”.

Wsparcia przyszło ze strony Zbigniewa Hołdysa. Muzyk zachęca Nurowską, aby ta zdecydowała się na start. "Konkret. Dosyć teorii, czysta naga praktyka. Dla pisarza - dodatkowo idealna przygoda. Dla Senatu - twardy nieprzekupny zawodnik. Nie ma co się mazgaić!" – zagrzewa Hołdys.

Niedawno Maria Nurowska "zasłynęła" stwierdzeniem, że w przypadku przegranej opozycji, w Polsce może się polać krew. Pisarka Maria Nurowska kreśli mroczną wizję Polski w przypadku ponownej wygranej Zjednoczonej Prawicy. Nurowska znana jest z antyrządowych poglądów. Nie lubi PiS tak bardzo, że niedawno wyznała, iż "nie podaje ręki PiS-owcom". Tym razem grozi... rozlewem krwi. A to wszystko w przypadku przegranej opozycji. Oczywiście całą winą za ewentualne zamieszki obarcza prezesa partii rządzącej.

"Kaczyński tak napiął strunę, że jeśli nasza strona nie wygra wyborów, może dojść do rozlewu krwi! On nie ma nic do stracenia, to człowiek obłąkany, pozostała mu tylko władza, ale my mamy rodziny,dzieci i wnuki!" – pisze w alarmistycznym tonie na Facebooku.