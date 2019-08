OMZRiK chce ukarania prezesa PiS. Chodzi o jego wsparcie dla abp. Jędraszewskiego

Prezes PiS mówił, że "jest wdzięczny arcybiskupowi Jędraszewskiemu". – Są dzisiaj w naszym kraju tacy, którzy chcą się wedrzeć do naszych szkół, do naszego życia, którzy chcą odebrać nasze prawa, kulturę, którzy atakują Kościół, nasze świętości. To trzeba odeprzeć. Jestem bardzo wdzięczny ks. abp. Markowi Jędraszewskiemu za to, że w słowach zdecydowanych ujął ten problem. To wielki problem dla Polski – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w Stalowej Woli.

"Poseł Jarosław Kaczyński na festynie w Stalowej Woli publicznie pochwalał czyn przestępczy, którego dopuścił się jeden z księży Kościoła Katolickiego" – stwierdza Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Organizacja poinformowałą, że złoży zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezesa PiS. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych uważa, że słowa Jarosława Kaczyńskiego to "pochwalanie czynu przestępczego".