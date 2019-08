Podrobiony podpis pod wekslem Durczoka? Prokuratura prowadzi postępowanie

Warzecha: Kukiz jest traktowany instrumentalnie. PSL wygranym Koalicji Polskiej

– Nawet jeśli Kukiz i kilku sprzymierzeńców wejdą do Sejmu, to nie będzie to miało nic wspólnego z Kukiz’15. Być może zyska niewiele PSL. To bezpieczna próba sięgnięcia po elektorat miejski. PSL ma wyborców na wsi, tutaj nic nie straci,...