Peszek o Polsce: To jedna z najciemniejszych ojczyzn, jaką można sobie wylosować

Maria Peszek nie ukrywa, że wartości zawarte w haśle "Bóg, Honor, Ojczyzna" nie są dla niej wartościami naijstotniejszymuj. Głośno deklaruj swój ateizm, a jej stosunek wobec Polski trudno określić mianem patriotycznego. – Jestem ateistką i głośno mówię, że to najważniejszy filar mojego człowieczeństwa. Żyję w związku nieusankcjonowanym żadną religią czy stanem cywilnym od 26 lat pomimo uciążliwości prawnych jakie oznacza w Polsce konkubinat. Z wyboru, choć nie była to łatwa i pozbawiona smutku decyzja nie mam dzieci. Uważam się za patriotkę i nie jest mi obojętne, jak wygląda ten kraj. Mam poczucie obowiązku, od niczego się nie uchylam. A jednocześnie mówię o tym, że jest to jedna z najciemniejszych ojczyzn, jaką można sobie wylosować – mówi Peszek Onetowi.

Jednocześnie artystka odczuwa wieź ze społecznością LGBT+. Dlaczego? – Łączy nas pokrewieństwo losów, doświadczeń. Doświadczyłam w życiu tylu wyrazów wykluczenia, że naprawdę rozumiem ten stan. Nie byłam wykluczana dlatego, że jestem osobą homoseksualną, bo nie jestem. Natomiast wybory życiowe jakich dokonuję mocno wykraczają poza społecznie obowiązującą normę – wyznaje.

Zaskakiwać może deifinicja prawy, jaką uznaje Maria Peszek: – Prawda dla mnie to zgodność tego co myślę z tym, co robię. Nawet jeśli nie jest to klasyczna definicja prawdy to na pewno jest to definicja autentyczności. A ta w moim odczuciu jest dla artysty, ale i po prostu człowieka, najważniejsza. Wydaje się to prostym wyborem, ale w rzeczywistości ma swoją cenę. Jak wszystko co istotne. Chciałabym, żeby była to także definicja Marii Peszek. Tak właśnie chcę być kojarzona: ta, która mówi, co myśli, ale też robi to, co mówi.