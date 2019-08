80 miejsc dla KO, reszta dla SLD i PSL. Lubnauer o senackim pakcie opozycji

– Jest porozumienie. Myślę, że pewnie jeszcze do jakiegoś spotkania miało dzisiaj dojść, natomiast 80 osób będzie zgłaszać Koalicja Obywatelska, 14 osób PSL, 6 osób SLD. To bardzo ważne porozumienie. Bo to porozumienie, które pozwala na to, żeby nie było bratobójczej wojny na opozycji, żeby zwiększyć szanse kandydatów opozycji – powiedziała Katarzyna Lubnauer w programie "Fakty po faktach" na antenie TVN24. Szefowa Nowoczesnej zapewnia, że nawet jeśli są drobne tarcia i niesnaski, to nie wpływają one na całokształt porozumienia.

Zawarcie tzw. paktu senackiego zaproponowała lewica. – Mamy przeświadczenie, że wspólna lista do Senatu to jest szansa na zwycięstwo w wyborach senackich. Wszystko na to wskazuje, że będzie tych partnerów jeszcze więcej. Okazało się, że zwyciężył rozsądek, siła kompromisu we wszystkich partiach i chęć budowania wspólnej listy – stwierdził pod koniec lipca w rozmowie z Radiem Zet Krzysztof Gawkowski, sekretarz generalny Wiosny. Na liście znajdą się zarówno kandydaci Koalicji Obywatelskiej, jak i PSL-u czy Lewicy, a także samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.