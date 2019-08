Ostatnie rozkułaczenie

Po Polsce jeździ objazdowa impreza LGBT, która sama siebie nazwała Paradą Równości. Przedwczoraj była w Białymstoku, wczoraj w Płocku, jutro pojedzie do Kalisza i Torunia. Jeśli animatorzy tego przedsięwzięcia liczyli, że w każdym miasteczku do przybyłej autokarami „grupy inicjatywnej” dołączać się będzie masowo miejscowa ludność, to przedsięwzięcie można uznać za klęskę.