"Ruszamy w drogę, aby dalej słuchać Polaków". Morawiecki spotyka się z mieszkańcami Mazowsza

– Kiedyś był taki film „Podróż za jeden uśmiech”, dzisiaj my ruszamy w trasę można powiedzieć, za 40 milionów uśmiechów. Chcemy, aby Polacy byli zadowoleni, uśmiechnięci – mówił premier na konferencji w Warszawie.

Jak tłumaczył dalej szef rządu, podróż po Polsce wymaga wysiłku, obejmuje wiele spotkań i rozmów. – Rozmawiamy, zgadzamy się, nie zgadzamy się, ale jednak naszym znakiem firmowym jest wiarygodność. Jeśli decydujemy się na coś, obiecujemy coś, to potem dotrzymujemy słowa – podkreślał.

Podsumowanie "Nowej Piątki PiS"

Spotkania odbędą się między innymi w Rawie Mazowieckiej, Grójcu i Otwocku, a tematem spotkań jest podsumowanie "Nowej Piątki PiS".

Pierwszym przystankiem na trasie premier był Sochaczew, gdzie polityk mówił o rządowym programie "Zerowy podatek PIT". Jak tłumaczył Morawiecki, program zainteresował „cały świat, od Paryża do Waszyngtonu”. – To projekt szyty na miarę dla młodych ludzi – mówił premier, który podkreślił, że celem rządu jest ułatwienie życia młodym. – Pewnie, że (młodzi – red.) są przyszłością narodu, ale chcemy też, aby byli teraźniejszością. Aby młodzi mieli dla siebie dobre miejsce do życia w Polsce – dodał.