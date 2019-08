Morawiecki założył konto na Facebooku. Pierwszy post i zaskakujące zdjęcie

"Wiem, że wiele osób na Facebooku czekało, aż do Państwa dołączę. Silne państwo mierzy się nie tylko siłą gospodarki albo siłą rodzin. Silne państwo to też siła argumentów, żywa dyskusja między Polakami, którzy dzięki Facebookowi aktywnie włączają się w umacnianie demokracji nad Wisłą, w budowanie rzetelnego przepływu informacji z regionu do regionu, od osoby do osoby" – pisze Morawiecki.

Premier nawiązuje m.in. do swojego startu w wyborach. "Postaram się znaleźć czas, aby dzielić się z Państwem, co myślę o przyszłości Polski, a także z jakimi propozycjami dla Śląska ubiegam się o mandat posła RP. W końcu nowoczesność i bogactwo Śląska to jeden z kluczowych warunków nowoczesnej i bogatej Polski" – przekonuje.

W pierwszym poście Morawieckiego znalazło się też zdjęcie premiera wpatrzonego w telefon i siedzącego za królową brytyjską Elżbietą II. Fotografię podpisano: "Wiadomo, nie będę na Facebooku od rana do wieczora, ale jeśli tylko nadarzy się okazja, będę czytał wpisy, szukał ciekawych komentarzy i brał do serca każdą życzliwą opinię. Nawet w trakcie ważnych spotkań".

Swój wpis premier kończy stwierdzeniem, że "każde spotkanie, nawet to na Facebooku, jest ważne, o ile ktoś mówi coś ważnego dla Polski".