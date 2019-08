Czarzasty: Grzesiu wyluzuj, weź tabletkę na spokój

W rozmowie z Pawłem Lisickim lider SLD tłumaczył, że w związku z problemami z zarejestrowaniem KW Lewica, zarejestrowano KW SLD. – Sprawa w sądzie leży, jest nierozpatrzona. W związku z tym zdecydowaliśmy zarejestrować komitet KW SLD z logo, ze znakiem graficznym Lewica – mówił Czarzasty.

– Sojusz Lewicy Demokratycznej traktujemy, wszystkie partie łącznie ze mną, jako wehikuł, który da możliwość wprowadzenia Lewicy do Sejmu – dodał polityk.

Lider SLD przyznał też w rozmowie z dziennikarzem, że w przeszłości „wypowiadał czasami nierozsądne opinie” na temat Wiosny Roberta Biedronia. – Oni na mój temat również. Jest nowy etap. To, za co trzeba było przeprosić, to przeprosiliśmy. Ważna jest konsolidacja lewicy – dodał.

Czarzasty podkreślił także, że nie zamierza „robić takich rzeczy jak Platforma”. – Nie będę opowiadał, żeby nie głosować na PSL i na SLD, bo to głos stracony. Nie będę im wybierał ludzi, nie będę składał takich propozycji, bo wróg dal mnie jest gdzie indziej. To jest PiS – tłumaczył. – Więc mówię Grześkowi: Grzesiu wyluzuj, weź tabletkę na spokój i po prostu nie atakuj nas. Walcz, żeby w Polsce była konstytucja przestrzegana – stwierdził Czarzasty.

