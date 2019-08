Dzisiaj rano premier Morawiecki ruszył na objazd po Mazowszu. Spotkania odbędą się między innymi w Rawie Mazowieckiej, Grójcu i Otwocku, a tematem spotkań jest podsumowanie "Nowej Piątki PiS". Pierwszym przystankiem na trasie premier był Sochaczew, gdzie polityk mówił o rządowym programie "Zerowy podatek PIT", następnie szef rządu udał się do Rawy Mazowieckiej.

W Rawie Mazowieckiej Mateusz Morawiecki mówił o przywracaniu połączeń autobusowych w Polsce.

– Wiecie, że w czasach naszych poprzedników zniknęła połowa posterunków policji, zniknęło wiele placówek pocztowych. Przywracamy je w małych miejscowościach, tam, gdzie często według czysto ekonomicznego rachunku to się nie opłaca – mówił premier.

– Przywracamy połączenia kolejowe, bo to jest wyrzut sumienia III RP, ale dzisiaj tutaj z ogromną przyjemnością chcę powiedzieć, że odbudowujemy małe pekaesy, połączenia na krótszych odcinakach, między gminami i powiatami – tłumaczył szef rządu. – Na targowisko, do szpitala, do szkoły trzeba móc dojechać – dodał.

– Najważniejsze jest przywrócenie połączeń dla ludzi – podkreślił Morawiecki.

