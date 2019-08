Premier w Otwocku: Inwestujemy w polskie rodziny

– Właśnie dlatego, że teraz inwestujemy w polskie rodziny, mamy lepszą możliwość odpowiedzi na dekoniunkturę, która też jest w Europie w różnych miejscach zauważalna. Mogliśmy dzięki temu, wdrażając tę politykę, również 500+ na pierwsze dziecko, we właściwy sposób odpowiedzieć na spowolnienie – mówił Mateusz Morawiecki w Otwocku.

Jak zaznaczył szef rządu, polska gospodarka wciąż się rozwija. – Wielu komentatorów dziwi się, jak możemy połączyć politykę prorodzinną z rozwijającą się gospodarką. To wszystko ze sobą współgra – stwierdził.

Premier poruszył też temat seniorów - zaproponował, by program "Emerytura+" usankcjonować prawnie. – Zależy nam na tym, żeby uregulować tę sprawę, żeby nie było wątpliwości, że te różne działania na rzecz seniorów, na rzecz emerytów, żeby one miały stabilność ustawową. Chcemy zaproponować, żeby rzeczywiście "Emerytura+" miała takie ramy prawne – wskazał Morawiecki.

W trasie po Mazowszu udział biorą także inni politycy PiS, w tym była minister pracy, rodziny i polityki społecznej Elżbieta Rafalska i obecna szefowa tego resortu, Bożena Borys-Szopa.

– Od 1 lipca program "Rodzina 500+" dociera do wszystkich rodzin bez względu na to, czy to rodzina wielodzietna czy z jednym dzieckiem. Od początku programu skierowaliśmy do rodzin ponad 70 mld złotych. Rodziny nie muszą martwić się o jutro. Cieszymy się, że do polskich rodzin trwają te środki. Dzięki temu programowi polskie rodziny mogą czuć się bezpiecznie – podkreśliła Borys-Szopa.

Z kolei Elżbieta Rafalska, teraz europoseł PiS, dodała: – Jesteśmy dumni z programu "Rodzina 500+". Realizuje on niezbędne potrzeby polskich rodzin. Dzięki temu programowi rodzi się więcej dzieci.

