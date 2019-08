Warszawa: Powstanie kolejna strefa relaksu? Ma kosztować dwa miliony

Pomysłodawca przekonuje, że takie punkty na mapie Warszawy są potrzebne. – Podobnie jak na placu Bankowym, chcemy ustawić ławki, krzewy, hamaki, tak aby warszawiacy w każdej chwili mogli zrelaksować się w samym centrum stolicy (...) Place są dla ludzi, miasto jest dla ludzi. Skoro są osoby, które chcą wypoczywać na placu Bankowym, to na pewno znajdą się osoby, które będą wypoczywać na placu Teatralnym. Zwłaszcza, że tam dookoła jest piękna architektura. Jeśli do tego dojdzie jeszcze zieleń, hamaki i punkty usługowe, to myślę że cały czas będzie tam tłum ludzi– powiedział Radiu Kolor Robert Buciak.

Podobne kontrowersje wywołała "strefa relaksu", która powstała na początku wakacji na placu Bankowym. Ratusz ustawił w miejscu parkingu drewniane ławki i kwiaty w donicach. Koszt projektu na placu Teatralnym miasto oszacowało natomiast na 1,94 miliona złotych.