Kwiatkowski podjął decyzję. Z której listy wystartuje?

Były szef NIK poinformował, że wystartuje w wyborach parlamentarnych do Senatu. – Do tego miejsca, w którym jest większa szansa na to, że ponad podziałami politycznymi uda się realizować dobre inicjatywy na rzecz mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego – ocenił. Jednocześnie zaznaczył, że nie startuje z listy żadnego ugrupowania politycznego.

– Podjąłem decyzję, że będę kandydat jako kandydat niezależny – stwierdził Krzysztof Kwiatkowski na konferencji prasowej w Łodzi.

Kwiatkowski złożył w poniedziałek rezygnację z funkcji szefa NIK na ręce marszałka Sejmu. Był prezesem Izby od lipca 2013 roku. "Chcąc zachować wartość apolityczności tej instytucji, a po podjęciu przeze mnie decyzji o starcie w wyborach parlamentarnych, składam rezygnację z pełnionej funkcji" – napisał w oświadczeniu.