Zaginięcie Piotra Woźniaka-Staraka. Kim była jego 27-letnia towarzyszka?

W sobotę wieczorem Woźniak-Starak miał wypłynąć na kolację do Rydzewa nad jeziorem Niegocin. Drugą motorówką miała płynąć jego ochrona. W restauracji milioner był widziany jeszcze około godz. 22. Na kolacji był Piotr z małżonką Agnieszką Woźniak-Starak oraz jego teściowie. Około godziny 23. mieli wrócić do domu. "Fakt" informuje, że wokół tego, co wydarzyło się później, pojawiają się jedynie domysły. Milioner miał jeszcze raz wypłynąć na jezioro, tym razem z 27-letnią znajomą. Kobieta twierdzi, że ona i Woźniak-Starak wypadli z łódki podczas wykonywania gwałtownego manewru łódką. Kobiecie udało się przepłynąć około stu metrów i wyjść na brzeg, 39-latek zaginął. W rozmowie z ratownikami, 27-latka nie umiała dokładnie wskazać miejsca gdzie doszło do wypadku.

"Super Express" podaje, że 27-latka pochodzi z Łodzi, jest instruktorką żeglarstwa i współorganizatorką obozów sportowych. Kobieta prowadzi swój blog i kanał w serwisie YouTube (zamknęła go po zaginięciu Woźniaka-Staraka), a w wakacje dorabia sobie w mazurskich restauracjach.

Jak ustalił już wcześniej dziennik, to właśnie w jednej z restauracji 27-latka (wiadomo, że ma na imię Ewa) poznała milionera.