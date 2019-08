"Podstawowym gwarantem bezpieczeństwa powinny być nasze siły zbrojne"

Marcin Makowski: W MON od 2015 r. odpowiadał pan m.in. za sprawy międzynarodowe i politykę obronną. Jak przez te cztery lata zmieniała się polska armia w kontekście działań z sojusznikami i jakie nadal stoją przed nią wyzwania?

Tomasz Szatkowski: W MON pod kierunkiem Mariusza Błaszczaka, a wcześniej Antoniego Macierewicza, był to czas konkretnych działań związanych z odbudową zdolności do obrony kraju, a także wzmacniania obrony sojuszniczej w ramach NATO. Przykłady tych działań to stworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej czy rozpoczęcie budowy czwartej dywizji na ścianie wschodniej sojuszu. Konsekwencją działań na arenie międzynarodowej było urealnienie gwarancji sojuszniczych wobec Polski – głównie na szczycie warszawskim NATO w 2016 r. oraz poprzez późniejsze umowy z USA. Przypominam, że to w Warszawie po raz pierwszy zadecydowano, iż wojska stacjonujące na naszym terytorium będą miały charakter bojowy i odstraszający. Byliśmy współautorami tej koncepcji.