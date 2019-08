Gersdorf: Oczekuję dymisji Zbigniewa Ziobry

– Tak, jak on żądał kiedyś dymisji ministra sprawiedliwości, tak już dawno oczekiwałabym jego dymisji, ponieważ za jego rządów były także te samobójstwa w więzieniach i za to przecież pan minister Ćwiąkalski podał się do dymisji – mówi Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf w rozmowie z RMF FM.

Według doniesień portalu Onet, sędzia Konrad Wytrykowski, obecnie członek Izby Dyscyplinarnej SN, w zeszłym roku zorganizował akcję wysyłania pocztówek do I Prezes SN z hasłem: "Wy******laj".

Sędzia Wytrykowski trafił do Izby Dyscyplinarnej w 2018 roku. Swoim pomysłem związanym z Gersdorf miał podzielić się na zamkniętej grupie w serwisie WhatsApp, o nazwie "Kasta".

W związku z doniesieniami Onetu rzecznik dyscyplinarny SN wszczął postępowanie ws. sędziego Wytrykowskiego.

Sprawa kompromitowania sędziów przez grupę internetowych hejterów, których miało zatrudniać Ministerstwo Sprawiedliwości, wybuchła po artykule Onetu z poniedziałku. Według ustaleń portalu, były już wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak miał aranżować i kontrolować akcję, której celem było skompromitowanie części sędziów, w tym szefa stowarzyszenia "Iustitia" prof. Krystiana Markiewicza.

We wtorek wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak podał się do dymisji, w środę z resortu usunięto też sędziego Jakuba Iwańca, który miał współpracować z Piebiakiem przy hejtowaniu sędziów.

