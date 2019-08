KRS oczekuje wyjaśnień. Nazwiska członków Rady pojawiają się w aferze Piebiaka

Według mediów, aż trzech sędziów z KRS brało udział w tym procederze, w tym wiceprzewodniczący Rady Dariusz Drajewicz. Chodzi o przekazywanie mediom kompromatów obiążających sędziów głośno krytykujących przeprowadzaną przez PiS reformę sądownictwa. We wszystkim miała pośredniczyć kobieta imieniem Emilia. W sprawę miał być także zamieszany Tomasz Szmydt z biura prawnego KRS. Szmydt jest związany z Emilią, która miała ustalać akcje oczerniania sędziów. Jak wskazuje OKO.press, internautka posługująca się nickiem "MalaEmi" (Emilia) jest żoną Tomasza Szmydta, a para jest w trakcie rozwodu. Z kolei "Gazeta Wyborcza" pisała, że Szmydt jest "prywatnie związany" z "Emi". Całość miał nadzorować były już wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

We wtorek zebrało się Prezydium KRS. Spotkanie było poświęcone sprawie. "Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa oczekuje, że członkowie Krajowej Rady Sądownictwa, których nazwiska pojawiają się w mediach w związku z tą aferą, niezwłocznie złożą pisemne wyjaśnienia co do swojego udziału w tym procederze" – poinformował po posiedzeniu rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera.

Jednocześnie Mitera przekazał, że wiceszef KRS, członek prezydium, sędzia Drajewicz, nie był obecny na spotkaniu, jako jedyny członek prezydium. Z kolei w przypadku sędziego Jarosława Dudzicza, zastępcy Mitery, rzecznik KRS powiedział, że "nie miał przyjemności" porozmawiać o tej sprawie.

Jednocześnie KRS odwołała z urlopu Tomasza Szmydta. Ma on natychmiast złożyć wyjaśnienia.