Gdańsk: Radni PiS chcą potępienia "niemieckich rządów w Wolnym Mieście Gdańsk"

Radni złożyli projekt uchwały. Czytamy w nim m. in. "Szacunek dla ofiar i dla bohaterów walki o niepodległość naszej Ojczyzny nakazuje nam dziś i zawsze przypominać, że II Wojnę Światową atakiem na Polskę rozpoczęło państwo niemieckie". Radni PiS chcą w ten sposób upamiętnić ofiary II wojny światowej tuż przed 80. rocznicą jej wybuchu.

– Przed 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej mamy jeszcze sesję Rady Miasta Gdańska i w naszym odczuciu powinniśmy oddać hołd ofierze krwi, którą złożyli pocztowcy, westerplatczycy, duchowni, Polacy, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny – powiedział szef klubu radnych PiS Kacper Płażyński.

I dodał: – To wydaje się zupełnie naturalne, ale to wszystko nabiera zupełnie innego charakteru, po wypowiedziach, które trafiają do opinii publicznej. Przypomnę przedwczorajsze słowa ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, który zrzucał część odpowiedzialności za wybuch II wojny światowej na Rzeczpospolitą. Z drugiej strony mamy naszego wielkiego sąsiada w postaci Niemiec, których kanclerz Angela Merkel przy okazji rocznicy D-Day, czyli lądowania wojsk alianckich w Normandii, dziękowała w Wielkiej Brytanii Aliantom za wyzwolenie Niemiec spod okupacji nazistowskiej. To oczywiste kłamstwo, bo większość Niemców popierała wówczas NSDAP i Adolfa Hitlera.

Jak informuje Radio Gdańsk, oświadczenie zakłada również podkreślenie antypolskiego charakteru przedwojennego Wolnego Miasta Gdańska, które było zdominowane przez Niemców, a w ostatnich latach przed II wojną światową, przez NSDAP. Płażyński wskazuje: – Ta uchwała daje możliwość także radnym z klubów Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska i pani prezydent Dulkiewicz, żeby przeciąć te niedobre dla Gdańska spekulacje, jakoby w Gdańsku budowano tożsamość w oparciu o Wolne Miasto Gdańsk. W tej uchwale zawieramy jednoznaczne potępienie tych rządów, niemieckich i nazistowskich Wolnego Miasta Gdańska, co naszym zdaniem jest dobrym elementem budowania polskiej tożsamości Gdańska.

Radni chcą, aby uchwała zostanie przyjęta przez aklamację na najbliższej sesji Rady Miasta Gdańska, która odbędzie się w czwartek 29 sierpnia.