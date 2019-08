Vega zapowiada nakręcenie filmu o Andrzeju Dudzie

Patryk Vega podgrzewa atmosferę wokół swojej najnowszej produkcji. Film "Polityka" ma być uderzeniem w polityków, przede wszystkim w partię rządzącą. Premiera "Polityki" zaplanowana jest na 6 września. Vega twierdzi, że obecna władza chciała go przekupić, aby do premiery nie doszło. Ostatecznie reżyser podjęł decyzję o wyjeździe do Japonii, a w mediach stale ukazują się kolejne materiały promujące film.

Jednak wszystko wskazuje na to, że Patryk Vega nie ma zamiaru usuwać się w cień. Jak donosi "Super Express", tym razem chodzi o produkcję poświęconą Andrzejowi Dudzie. Postać wzorowana na głowie państwa pojawi się też w "Polityce". Nie wiadomo jeszcze kto wcieli się w rolę prezydenta. Produkcja ma mieć premierę na wiosnę 2020 roku, tuż przed wyborami prezydenckimi.