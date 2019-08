Lublin: Radni PiS chcą głosowania nad sprzeciwem wobec ataków na abp. Jędraszewskiego

Przypomnijmy: jeden z uczestników wyborów Mr Gay Poland 2019, które odbyły się w Poznaniu, trzymał w rękach dmuchaną lalkę ze zdjęciem abp. Jędraszewskiego i imitował poderżnięcie mu gardła. Na koszulce mężczyzny były czerwone plamy, które miały przypominać ślady krwi. Sprawą zajęła się już prokuratura. Według portalu Onet, śledczy podjęli postępowanie sprawdzające po nagłośnieniu wydarzenia w mediach. Niedawno głośno było o wypowiedzi abp. Marka Jędraszewskiego, który podczas homilii wygłoszonej w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mówił – w kontekście ideologii LGBT – o "tęczowej zarazie".

W obronie mteropolity krakowskiego chcą stanąć radni PiS z Lublina. – Wykorzystał to swoje uprawnienie i obowiązek mówiąc o ideologii, która próbuje się wciskać we wszystkie sfery naszego życia. Pokazuje jak bardzo środowiska, które poczuły się wywołane do tablicy jego wypowiedzią, prezentują postawę daleką od tolerancji, postawę agresji i nienawiści – mówi radny Tomasz Pitucha. W projekcie stanowiska napisanym przez radnych PiS czytamy, że „szczególne zaniepokojenie budzą manifestacje nawołujące do fizycznej przemocy” wobec duchownego. Radni stwierdzają ponadto, że „zachowania te przypominają czasu komunizmu, który jak czerwona zaraza doprowadził rękoma swoich oprawców do śmierci wielu duchownych wychowujących do wolności i odważnego przeciwstawiania się komunistycznemu złu”.

Jak podaje "Dziennik Wschodni", głosowanie w obronie abpa. Jędraszewskiego w poniedziałek ma się odbyć w Zamościu. Pod obrany poddany ma być projekt uchwały mówiący, że „Rada Miasta Zamość popiera stanowisko i jasno sformułowaną naukę ks. abp. Marka Jędraszewskiego”. W uzasadnieniu projektu czytamy, że wypowiedź duchownego była „wyrazem odwagi i głębokiej troski o kondycję duchową Polaków”.

Czytaj także:

RPO podjął postępowanie wyjaśniające ws. symulacji zabójstwa abp. JędraszewskiegoCzytaj także:

Makowski nieoficjalnie: Donald Trump modyfikuje plan wizyty w Polsce