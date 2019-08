"Zagubiony w partiokracji". O tym w "Do Rzeczy"

Mniej więcej połowa obecnej kadencji Sejmu. Spotkanie z Pawłem Kukizem w gronie kilku osób, dotyczące przyszłej strategii ruchu. Jest też kilkoro posłów ugrupowania. Lider w pewnym momencie stwierdza dość niespodziewanie: „Ci moi posłowie to nic nie robią. Ja ich wszystkich wyp… i wezmę innych”. Dwa lata później okazuje się, że to sam Kukiz musi walczyć, żeby w ogóle dostać się do Sejmu. I raczej nie będzie wybierał sobie posłów do klubu, bo to on ma wejść w skład klubu PSL. Paweł Kukiz, który do polityki wszedł jako główny krytyk systemu partyjnego, kończy na listach PSL – partii będącej ikoną tegoż systemu.

