Ziemkiewicz: Totalitaryzm? Trwa nieprzerwanie od czterech lat

Ziemkiewicz odniósł się w programie do afery w Ministerstwie Sprawiedliwości, w wyniku której do dymisji podał się wiceminister Łukasz Piebiak. – Mamy historię pana sędziego, który jest wiceministrem sprawiedliwości, który wypuszczał fake-newsy kompromitujące innych sędziów. Drugi z sędziów nie jest już delegowany do ministerstwa. Zdaniem opozycji, do dymisji powinien podać się premier... ba! Papież i ONZ również – mówił.

Publicysta "Do Rzeczy" nawiązał też do reakcji części mediów na tę sprawę. – Gdyby maszyna medialno-autorytecka PO i liberalno-lewicowego salonu III RP zabrałaby się za aferę Watergate, to drugiego dnia Nixon mógłby na to wszystko machnąć ręką. Ci ludzie mają talent, by sprowadzić wszystko do absurdu, zrobić nonsens. Nawet jak im Bóg da coś na tacy, to oni to wszystko nasączą patosem, zrobią widły, że każdy normalny człowiek puknie się w głowie. Efekt jest taki, że chorzy z podniecenia są tylko ci, którzy od czterech lat żyją w takim stanie. Dla nich sam fakt, że PiS wygrał wybory jest oburzający – wskazał.

Ziemkiewicz skomentował też postawę PO ws. Sławomira Neumanna. – Ten kontratak pokazuje jedną rzecz. Nie ma równego meczu pomiędzy PiS-em i PO. Kaczyński wywala z partii każdego, na kim spoczywa cień podejrzeń. Schetyna nie zważa na to, czy ktoś ma zarzuty, przebywa w areszcie. Z Platformy mogą co najmniej jego wyrzucić – ocenił.