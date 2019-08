Aborcja? "Zabijamy je, bo nam zależy"

Dziennikarze pytali o usunięcie krzyża z Giewontu. Reaguje Krzysztof Ziemiec

"Do wczoraj nikomu nie przyszłoby to do głowy" – uważa dziennikarz Krzysztof Ziemiec, który skomentował na Twitterze pytania swoich kolegów z branży o usunięcie krzyża z Giewontu.