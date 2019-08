PO poprze Kwiatkowskiego? "Trzeba wycofać własnego kandydata"

Były szef NIK Krzysztof Kwiatkowski poinformował w środę, że wystartuje w wyborach parlamentarnych do Senatu. – Do tego miejsca, w którym jest większa szansa na to, że ponad podziałami politycznymi uda się realizować dobre inicjatywy na rzecz mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego – ocenił. Jednocześnie zaznaczył, że nie startuje z listy żadnego ugrupowania politycznego. – Podjąłem decyzję, że będę kandydat jako kandydat niezależny – stwierdził.

O plany Kwiatkowskiego został zapytany Grzegorz Schetyna, który był gościem TOK FM. Przewodniczący PO stwierdził, że nie zamierza walczyć z byłym prezesem NIK, bo "za dobrze go zna". Jak dodał, doświadczenie Kwiatkowskiego "jest niezbędne i na pewno opozycji pomoże". – Wiem, że rozmowy trwają w tej sprawie. Musi być tylko potwierdzenie, że rzeczywiście potwierdza wolę kandydowania. Uważam że w takiej sytuacji to jest bardzo ważne, taki sprawdzian rzetelności i przytomności partii opozycyjnych. Wtedy trzeba wycofać własnego kandydata, przenieść go na listę poselską i dać możliwość obecności Kwiatkowskiemu w Senacie – ocenił.