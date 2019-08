Gwiazdy "Zniewolonej" w Polsce. "Nie oczekiwałem takiego przyjęcia"

"Widzowie TVP oszaleli na punkcie serialu "Zniewolona". Nowe sezony mają u nas premiery szybciej niż na Ukrainie. Piękna dziewczyna o szlachetnym sercu, niemożliwa miłość w XIX w., w Imperium Rosyjskim, gdzie wciąż obowiązuje podział na panów i zależnych od ich kaprysów pańszczyźnianych chłopów. Tak w skrócie można streścić fabułę telewizyjnego hitu tych wakacji. Emitowany od 1 lipca w TVP1 ukraiński serial «Zniewolona» bije rekordy oglądalności" – pisze Agnieszka Niewińska w najnowszym "Do Rzeczy".

Czytaj także:

Zniewoleni "Zniewoloną"

"Zniewolona" to serial kostiumowy z Ukrainy. Jego akcja rozgrywa się w XIX wieku. Serial średnio ogląda ok. 3 mln widzów. Do Warszawy przyjechali niedawno aktorzy serialu, Katerina Kowalczuk i Aleksiej Jarowienko. – Nie spodziewałem się, że ten serial okaże się tak popularny. Historia mojego bohatera jest mi tak emocjonalnie bliska, że robiłem wszystko, by jak najlepiej ją przedstawić – mówił Jarowienko w gmachu TVP podczas spotkania z dziennikarzami.

– Staraliśmy się po prostu ożywić tę historię i zachęcić ludzi do jej śledzenia. To piękna opowieść i w dodatku w pięknej scenerii i ze wspaniałymi kostiumami. Nie myśleliśmy, że musimy zrobić z tego hit - po prostu dawaliśmy z siebie wszystko, jak zawsze. W końcu jesteśmy profesjonalistami – podkreślała Katerina Kowalczuk

Czytaj także:

Serial, który da się oglądać