Premier: Silna wieś to polski interes narodowy

– Dziękuję rolnikom za serdeczne przyjęcie i możliwość porozmawiania. Silna polska wieś to interes narodowy. Będziemy robić wszystko, by zapewnić rolnikom jak najlepsze warunki – powiedział premier.

– Mamy plan dla wsi, ten plan dla wsi składa się na wiele konkretnych działań – mówił szef rządu. Jako konkrety wskazał m.in. dopłaty na paliwo rolnicze. – Każdy rolnik, każdy mieszkaniec wsi doskonale wie, że by dobrze zagospodarować swoje posiadane ziemie, swoje zwierzęta, to trzeba dobrze rozplanować prace i dlatego my mamy również plan dla wsi. Ten plan dla wsi składa się na wiele konkretnych działań – pokreślił polityk.

– Kolejnym dużym programem jest rolniczy handel detaliczny. Skraca on drogę od pola do stołu. Wiadomo, że pośrednicy przez swoje różne działania zabierają część marży, zabierają część zysków od rolników i dlatego dla mniejszych rolników jest ważne to, co zmieniliśmy. (...) My wprowadzamy rolniczy handel detaliczny bez podatku, bez konieczności otrzymywania zgód w gminie. (...) Rolnik sam może do restauracji, do stołówek dostarczać znakomite polskie produkty rolne – powidział Mateusz Morawiecki w Miedźnie.

Premier zachęcał rolników do aktywności: – Zawiązujcie grupy producenckie, również grupy spółdzielcze, by móc konkurować ze wszystkimi w zachodniej Europie (...) Dla nas rolnicy są grupą zawodową, ale też tymi producentami, do których kierujemy największe wsparcie.