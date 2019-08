Kto z PSL wystartuje do Senatu? Kosiniak-Kamysz podaje nazwiska

Władysław Kosiniak-Kamysz zaznacza, że PSL wystawi swoich kandydatów do Senatu tam, gdzie ugrupowanie jest silne. Oznacza to, że Ludowcy nie mają zamiaru wejść do tzw. paktu senackiego, jakie razem z Lewicą buduje Koalicja Obywatelska.

Kogo PSL wystawi w wyborach do Senatu? Waldemar Pawlak, Jan Filip Libicki, Sławomir Sosnowski, Wojciech Kozak – te nazwiska wymienił na antenie szef partii Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk dodał, że Janusz Piechociński nie planuje startu w wyborach, ale jeśli chciałby się zdecydować, to "listy PSL są dla niego otwarte". Kosiniak-Kamysz pytany o wejście do paktu senackiego, odparł: – Wystawiamy swoich kandydatów tam, gdzie jesteśmy silni. Nie wchodzimy w szkodę w innych okręgach, ale nie mam mowy o podpisywaniu paktów, porozumień. Może zdarzyć się tak, że nasi kandydaci będą tam, gdzie osoby z KO. Jednak w znakomitej większości okręgów tak nie będzie. Szef PSL odniósł się także do porozumienia z Kukiz'15. – Punkty programowe które nas połączyły: zmiana ustrojowa w Polsce, oddanie większej władzy w ręce obywateli to powrót do korzeni PSL Piast z 1926 roku. Już wtedy Wincenty Witos mówił o jednomandatowych okręgach wyborczych – wskazał.