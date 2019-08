Tych słów wiceministra nikt się nie spodziewał. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę

Michał Wójcik ocenił zachowanie Zbigniewa Ziobry, który zdymisjonował Łukasza Piebiaka po aferze ws. "farmy trolli". Według wiceministra, Ziobro powinien za to otrzymać medal. Politykowi chodziło o szybkość działania – do dymisji doszło już następnego dnia po opublikowaniu pierwszego tekstu w tej sprawie przez portal Onet.

– Proszę pamiętać, że Polacy zawdzięczają bardzo wiele temu ministerstwu – dodał Michał Wójcik na antenie TVN24. Wiceminister sprawiedliwości podkreślał, że minister Zbigniew Ziobro nie wiedział o tym, że część pracowników resortu sprawiedliwości było zaangażowanych w akcję hejtu wobec sędziów związanych z "Iustitią". Chodzi m.in. o byłego już wiceministra Łukasza Piebiaka.

– Pamiętam to wzburzenie – powiedział Wójcik, przywołując moment, w którym szef resortu dowiedział się, co się stało. – On tak naprawdę powinien za to medal dostać – zaznaczył polityk mówiąc o Zbigniewie Ziobrze. Zaznaczył, że resort w tej sprawie "nie ma się tu czego wstydzić i z czego tłumaczyć".