Prawdopodobnie odnaleziono zwłoki drugiego grotołaza

Tydzień temu w tatrzańskiej Jaskini Wielkiej Śnieżnej utknęło dwóch grotołazów. Od tygodnia ratownicy próbują do nich dotrzeć. W piątek poinformowano, że dostrzeżono ciało jednego z nich.

– Z dużą dozą prawdopodobieństwa tuż obok tego grotołaza w niebieskim kombinezonie widzimy kawałki czerwonego materiału, które mogą być kombinezonem drugiego z poszukiwanych – poinformował Jan Krzysztof. Szef TOPR zastrzegł, że pewności nie będzie, póki ratownicy tam nie dotrą.

– Musimy przyjąć to jako bardzo ważny wskaźnik, co do charakteru akcji, którą kontynuujemy – tłumaczył Krzysztof. Jak poinformował, niebawem do jaskini wejdzie kolejna grupa ratowników. Podkreślił, że pracują oni w trudnych i ryzykownych warunkach.