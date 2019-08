Premier zapytał o rządy poprzedników. Z sali odezwał się głos

– Teraz żyło się lepiej, czy cztery, pięć lat temu? – mówił Morawiecki. Z sali odezwał się głos kobiety, która krzyknęła: „Teraz!”. – Ja też myślę, że teraz – odparł premier. – Tak, teraz jest dobry czas dla Polski, ale na to pytanie muszą odpowiedzieć sobie wszyscy rodacy – dodał.

Dalej Morawiecki przekonywał, że dzisiaj dług publiczny w stosunku do PKB się zmniejsza, „podczas gdy nasi konkurenci polityczni zwiększali cały czas dług i sprzedawali nasze srebra rodowe”.

– Jak brakowało pieniędzy w kasie budżetowej, to co robili? Podwyższali wiek emerytalny, brali pieniądze z OFE, podwyższali podatki. Pamiętacie to? Podwyższenie VAT do 23 proc.? – pytał szef rządu.



– Zachowywali się trochę tak jak właściciel sklepu, któremu ktoś ciągle kradnie towar i zamiast zamontować monitoring, ochronę, to podnosili ceny towarów. Tak nie wolno. My potraktowaliśmy państwo polskie i jego instytucje jako największe dobro – mówił.

Morawiecki stwierdził, że to „od wyborów w październiku będzie zależeć przyszłość Polski na najbliższe lata”.

– W krótkim czasie pokazaliśmy, ile można zrobić dla tych najsłabszych, dla polskich rodzin, dla seniorów, pracowników rolników. To nasz program na kolejne lata, jeśli tylko Polacy nam zaufają – oświadczył premier.